18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

28.03.2022 20:48

- 18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlikspor arasında oynanan ve toplamda çıkan 18 kırmızı kart nedeniyle tamamlanamayan müsabaka sonrası Diyarbakır ekibinin futbolcuları, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma...

- 18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlikspor arasında oynanan ve toplamda çıkan 18 kırmızı kart nedeniyle tamamlanamayan müsabaka sonrası Diyarbakır ekibinin futbolcuları, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup 16. haftasında oynanan ve 4-1 Fırat Üniversitesi GSK'nın üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylardan dolayı tamamlanamayan Bismil 1936 Gençlikspor maçı sonrası Diyarbakır ekibi, Gençlik Merkezi Sentetik Saha soyunma odasını tanınmaz hale getirdi. Toplam 18 kırmızı kartın çıktığı ve tekme - tokatlı kavganın yaşandığı maçın ardından hıncını soyunma odasından alan Bismil 1936 Gençlikspor futbolcuları taş üstünde taş bırakmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç sonucu ve yaşanan olaylar karşısında nasıl yaptırımlar uygulayacağı büyük merak konusu.

18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi
18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi
18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi

YORUMLAR
500
Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde Diyarbakır karatede 7 sporcuyla finallerde Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı

Fırat Üniversitesi, Diyarbakır, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:05:56. #1.11#
SON DAKİKA: 18 kırmızı kartın çıktığı maçta, soyunma odası tanınmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement