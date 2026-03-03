18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar - Son Dakika
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar

18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar
03.03.2026 08:49
18 sene sonra gelen galibiyeti çılgınlar gibi kutladılar
Haber Videosu

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 yenildi. Bu sonuçla Real Madrid, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste ikinci yenilgisini aldı. Getafe, Santiago Bernabeu'da 2008 yılından bu yana ilk kez Real Madrid'i mağlup etti ve bu tarihi galibiyeti büyük coşkuyla kutladı.

TEK GOL SATRIANO'DAN

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. Real Madrid, ikinci yarıda baskı kursa da aradığı golü bulamadı.

18 YIL SONRA GELEN ZAFERİ ÇILGINCA KUTLADILAR

Bu sonuçla Getafe, Real Madrid'i deplasmanda 2008 yılından bu yana ilk kez mağlup etti. 18 yıl sonra Bernabeu'da gelen tarihi galibiyetin ardından Getafeli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Konuk ekip oyuncuları, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyeti adeta çılgınca kutladı. Real Madrid bu mağlubiyetle zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Getafe ise tarihi galibiyetle moral depoladı.

