22:59 •
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı•
22:32 • •
22:13 • •
18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.
Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Estonya'ya mağlup oldu - Son Dakika