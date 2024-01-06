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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Estonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Estonya'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu. Maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti. İlk maçta Çekya'ya da mağlup olan milli takım, yarın Ukrayna ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı Estonya\'ya mağlup oldu
06.01.2024 - 23:01,
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18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Estonya'ya 33-24 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Zubri kentinde Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını 13-18 geride tamamlayan milli takım, karşılaşmayı da 33-24 kaybetti.

Elemelerde ilk maçında Çekya'ya da 32-30 mağlup olan 18 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, aynı salonda yarın TSİ 21.00'de Ukrayna ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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