18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'ya 3-2 Yenildi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun üçüncü maçında Almanya'yla karşılaştı.
Rakibine 25-23, 20-25, 25-21, 12-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenilen milli takım, organizasyondaki ikinci mağlubiyetini aldı.
Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Temmuz Cuma günü TSİ 12.00'de Macaristan'la karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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