18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'ya 3-2 Yenildi

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 yenildi. Milli takım, rakibine 25-23, 20-25, 25-21, 12-25 ve 15-12'lik setlerle mağlup oldu. Bu sonuçla milli takım, organizasyondaki ikinci mağlubiyetini aldı. Milliler, dördüncü maçta 5 Temmuz Cuma günü Macaristan ile karşılaşacak ve müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

03.07.2024 20:47
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, organizasyonun üçüncü maçında Almanya'yla karşılaştı.

Rakibine 25-23, 20-25, 25-21, 12-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 yenilen milli takım, organizasyondaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Milliler, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Temmuz Cuma günü TSİ 12.00'de Macaristan'la karşılaşacak. Müsabaka Yunanistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Almanya'ya 3-2 Yenildi - Son Dakika
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