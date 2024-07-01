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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde başlayan organizasyonda; Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Almanya Macaristan, Finlandiya ve Litvanya ile 2. Grup'ta eşleşen milli takım, maçlarını Girit adasında oynuyor.

Milliler, 29 Haziran Cumartesi günü hayatını kaybeden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun anısına sahaya siyah kurdeleyle çıktı. Müsabaka başlamadan önce ise Ahmet Göksu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

18 Yaş Altı Milli Takımı, şampiyonadaki ilk maçında Finlandiya'yı 25-22, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında yarın saat 20.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.