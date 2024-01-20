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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi ve Finale Yükseldi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi ve Finale Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu yarı final maçında Kosova'yı 3-0 yenerek finale çıktı. Milli takım, Bulgaristan ile yapacağı final maçında şampiyonluk için mücadele edecek.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Kosova\'yı Yendi ve Finale Yükseldi
20.01.2024 - 21:25,
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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu yarı final maçında Kosova'yı 3-0 yenerek, finale kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan yarı final maçında, milli takım Kosova'yı 25-12, 25-12 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, finalde yarın TSİ 17.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.

2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur?????u'nda şampiyon olan ülke, finallere katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA
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