 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli takım, grup lideri olarak yarı finale adını yazdırdı ve yarın TSİ 19.00'da Kosova ile karşılaşacak. Şampiyon olan ülke, finallere katılma hakkı elde edecek.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan\'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi
19.01.2024 - 23:27,
Abone Ol

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan maçta milli takım, Sırbistan'ı 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İkide iki yapan milliler, grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 19.00'da Kosova ile karşılaşacak.

2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Tur?????u'nda şampiyon olan ülke, finallere katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan, voleybol, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:49:31. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Sırbistan'ı Yenerek Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement