18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya ve Moldova ile özel maçlara hazırlanıyor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya ve Moldova ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 16 Mart Cumartesi günü bir araya gelen milli takım, antrenmanlarını Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.
Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlılar, ilk maçını yarın saat 13.00'te Estonya ile oynayacak. Milliler ikinci maçını ise 23 Mart Cumartesi günü Moldova ile yapacak.
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu. Play-off'a son bilete ise Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ aday olacak.
Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı kendi evinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
HONOR, sağlık ve spor tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati HONOR Watch GS 4 modelini duyurdu. Şık tasarımı ve geniş sağlık ve spor özellikleriyle dikkat çeken saat, kullanıcılara yüksek performans ve uzun pil ömrü sunuyor. HarmonyOS 2.0 işletim sistemi, 1.43 inç AMOLED ekran, 100'den fazla spor modu gibi özelliklere sahip olan HONOR Watch GS 4, 138 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti gözyaşları içerisinde izledi. Bu anlar izleyenleri duygulandırdı.
Ege Rallisi, 33. yılını Marmaris'te kutluyor. Marmaris aynı zamanda cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına düzenlenecek Turing yarışına da ev sahipliği yapacak. Ralli, 22 Mart Cuma günü start alacak ve 24 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, olayların incelendiğini ve yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti. Ayrıca, spor sahalarında düşmanlığa dönüşen durumların olmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Tunç, mevcut kanunlarda yapılacak değişikliklerin seçim sonrası Meclis'e sunulacağını ifade etti.
Erzincan'da kayak severler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gece kayağı saatleri, ramazan için değiştirilerek 19.30-22.00 saatleri arasında kayak severlere hizmet veriliyor. Vatandaşlar, ramazanın bu yıl kayak sezonuna denk gelmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor.
TFF 2.Lig Beyaz Grupta küme düşmeme mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'un 87 yaşındaki fanatik taraftarı Bilal Aykın, takımının son dakikada bulduğu golle galibiyeti bulmasını gözyaşları içerisinde izledi. Aykın, Zonguldakspor'un üst sıralara çıkmasının esnaf için de iyi olacağını belirtti.
Hatayspor, Samsunspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından 5 futbolcusunu milli takımlara gönderdi. Kosova, Honduras, Nijerya, Azerbaycan ve Ümit Milli Takımı'ndan davet alan futbolcular milli takımlarının formasını giyecek.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ramazan Kampı'nda gençler çeşitli aktivitelere katıldı. Kamp sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlar edinirken, sahur ve iftarlarını da kamp alanında gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kampta yaklaşık 160 genç yer aldı.
Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Aktiviteleri Kulübü (EDYAK) tarafından düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) onaylı kış dağcılık kursu sınavından 10 sporcu başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. EDYAK Başkanı Süleyman Kömürcü, sporculara desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından Süper Kupa finalini yorumlayan Özbek'in açıklamaları şu şekilde...
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