18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya ve Moldova ile özel maçlara hazırlanıyor

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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Estonya ve Moldova ile yapacağı özel maçların hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 16 Mart Cumartesi günü bir araya gelen milli takım, antrenmanlarını Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlılar, ilk maçını yarın saat 13.00'te Estonya ile oynayacak. Milliler ikinci maçını ise 23 Mart Cumartesi günü Moldova ile yapacak.