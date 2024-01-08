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18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi için Ankara'da kampa girdi - Son Dakika
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18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi için Ankara'da kampa girdi

Bulgaristan'da düzenlenecek olan 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek olan 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampta yer alacak sporcuların isimleri ise Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Elif İlhan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Ceren Hasdemir, Minel Nefin Özen, Başak Şahin, Derinsu Bihan, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Dila Karaboğa, Kübra Evsen, Mina Olgar, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ecrin Selis Türkyaşar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş ve Defne Yıldız olarak açıklandı.

18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi için Ankara\'da kampa girdi
08.01.2024 - 23:27,
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Bulgaristan'da düzenlenecek 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde mücadele edecek 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Kampta yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Elif İlhan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Ceren Hasdemir, Minel Nefin Özen, Başak Şahin, Derinsu Bihan, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Dila Karaboğa, Kübra Evsen, Mina Olgar, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ecrin Selis Türkyaşar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş ve Defne Yıldız.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi için Ankara'da kampa girdi - Son Dakika


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