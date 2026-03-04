18 yaşında limitsiz kredi kartı oldu! İstediğini alabiliyor - Son Dakika
04.03.2026 13:27
Chelsea'nin Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho, 18 yaşındaki sevgilisi Adriana Lobaz'a istediği her şeyi alabilmesi için limitsiz bir kredi kartı verdi.

Chelsea'nin Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, son günlerde özel hayatıyla gündemde. İspanyol sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile birlikte olduğu konuşulan genç futbolcu hakkında ortaya atılan iddia magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÜNDEMDE

İddialara göre Garnacho, 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Adriana Lobaz ile yeni bir ilişkiye başladı. İkilinin birlikte görüntülenmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, ilişki kısa sürede spor ve magazin gündemine oturdu.

"LİMİTSİZ KREDİ KARTI" İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre Arjantinli futbolcu, Lobaz'a alışverişlerinde kullanabilmesi için limitsiz bir kredi kartı verdi. Genç yıldızın sevgilisine "her şeyi satın alabileceği" bir kart verdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Söz konusu iddia kısa sürede futbol ve magazin dünyasında tartışma yarattı. Konuyla ilgili ne Alejandro Garnacho'dan ne de Adriana Lobaz'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
