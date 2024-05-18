18 Yaşındaki Milli Atlet Talha Gülnihal, Dünya Şampiyonası'nda Kürsüye Çıkmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

18 Yaşındaki Milli Atlet Talha Gülnihal, Dünya Şampiyonası'nda Kürsüye Çıkmayı Hedefliyor

18 Yaşındaki Milli Atlet Talha Gülnihal, Dünya Şampiyonası\'nda Kürsüye Çıkmayı Hedefliyor

Aydın'da okuldaki yetenek taramasında keşfedilen 18 yaşındaki milli atlet Talha Gülnihal, ilk kez katılacağı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor. Gülnihal, geçtiğimiz yıl yaşadığı kol kırığına rağmen azmi ve hırsıyla kısa sürede toparlandı ve U20 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Gülnihal, hedeflerine adım adım yaklaşarak olimpiyatları da hedefliyor.

18.05.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da okuldaki yetenek taramasında keşfedilen 18 yaşındaki milli atlet Talha Gülnihal, ilk kez katılacağı 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

İncirliova Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Talha Gülnihal, 12 yaşındayken Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünce okulunda yapılan yetenek taramasında hızlı koştuğu için antrenörlerin dikkatini çekti.

Antrenörlerin genç sporcunun yeteneğini ailesine anlatmasının ardından Gülnihal, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde spora başladı.

Gülnihal'in derslerinden daha çok spora vakit ayırdığını düşünen aile, ilk zamanlar duruma sıcak bakmasa da oğullarının başarıdan başarıya koşmasıyla desteklerini artırdı.

Günden güne atletizmi çok seven genç atlet, 2 Türkiye şampiyonluğu, Yıldızlar Balkan Şampiyonası ikinciliği ve Uluslararası Sprint Cup ikinciliği gibi başarılar elde etti.

Geçtiğimiz yıl antrenmanda kolunu kıran Gülnihal, sahalardan yaklaşık 5 ay ayrı kalsa da azmi ve hırsıyla kısa sürede toparlandı.

İzmir'de düzenlenen olimpik deneme müsabakalarına da katılan Gülnihal, U20 Dünya Şampiyonası barajını geçerek 26-31 Ağustos'ta Peru'da düzenlenecek organizasyona katılmaya hak kazandı.

Sonraki hedefi olimpiyat

AA muhabirine açıklama yapan Gülnihal, hedeflerine adım adım yaklaştığını ve dünya şampiyonasına gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu sporu yaptığı için şanslı olduğunu aktaran Gülnihal, "6 yıl önce okulda keşfedildim. Yetenek taraması yapılıyordu. Hızlı olduğum öne çıkarıldı. İyi ki keşfedilmişim. Onun üzerine Burak Uygun antrenörümle tanıştım. Çok çalıştım ve Türkiye dereceleri yaptım. Balkan Şampiyonası'nda da ikinci oldum. Dünya şampiyonasına katılacağım için de çok mutluyum ve gururluyum. Umarım orada da güzel başarı elde edeceğiz. Dünya şampiyonasında elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. En iyi derecemi yapmayı istiyorum. Olimpiyatlara da giderek Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

"Kolumda tel varken bile antrenman yaptım"

Tutkuyla bağlı olduğu sporun kendisini için bir yaşam tarzı haline geldiğini anlatan Gülnihal, kolu kırılmasına rağmen antrenmanlardan kopamadığını vurgulayarak, "Salon Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken kolumu kırdım. Kolum 3 hafta alçıda kaldı. Kritik yerden kırıldığı için ameliyat olmak zorunda kaldım. 3 ay boyunca da koluma tel takıldı. Bu süreçte antrenmansızlığa da dayanamıyordum. Kolumda tel varken bile antrenmana gelmeye başladım. Kolumu kırmam benim daha da azimli olmama, güçlü bir şekilde antrenman yapmama vesile oldu. Aslında travmaya yol açabilecek bir şey ama ben üzerine gittim, korkmamam gerektiğini anladım. Türkiye şampiyonluğu ardından da Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum." ifadelerini kullandı.

Gülnihal'ın antrenörü olan İncirliova Gençlik Spor İlçe Müdürü Burak Uygun ise Talha'nın azimle her yıl başarılarını artırdığını, onunla gurur duyduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Aydın, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaşındaki Milli Atlet Talha Gülnihal, Dünya Şampiyonası'nda Kürsüye Çıkmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:31:10. #1.12#
SON DAKİKA: 18 Yaşındaki Milli Atlet Talha Gülnihal, Dünya Şampiyonası'nda Kürsüye Çıkmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement