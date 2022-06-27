Yarı finalde Cezayirli Bachir Sid Azara'ya yenilen ve bronz madalya mücadelesi çıkmaya hak kazanan Ali Cengiz, Fransız Johnny Bur ile mücadele edecek.

Murat Fırat ise 67 kiloda çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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