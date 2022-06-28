19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

28.06.2022 00:49
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda boks branşındaki mücadelelerle devam etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda boks branşındaki mücadelelerle devam etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler ringe çıktı.

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde karşılaştığı Sırp Nikolina Gajic'i yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Busenaz, yarı finalde İtalyan rakibi Melissa Gemini ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda 63 kiloda Kerem Özmen, son 16 turunda Bosna Hersekli rakibi Luka Veljovic'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kerem, çeyrek finalde Cezayirli Yahia Abdelli ile karşılaşacak.

Kadınlar 54 kiloda Hatice Akbaş, son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi ile mücadele etti.

Rakibini yenen Hatice, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi ile eşleşti.

Erkekler 81 kiloda Kaan Aykutsun, son 16 turunda Suriyeli ABD Alhameed Youssef'i yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaan, çeyrek finalde Vladimir Mironchikov ile mücadele edecek.

Öte yandan, 60 kiloda Hakan Doğan, 75 kiloda Serhat Güler, 69 kiloda Necat Ekinci, 91 kiloda Burak Aksın ve +91 kiloda Uğur Aydemir rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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