Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan'a 3-2 yenildi.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki B Grubu 2. maçında milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Yunanistan ile karşılaştı.
Rakibine 25-23, 22-25, 25-8, 23-25 ve 15-13'ük setlerle 3-2 yenilen milliler, gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Milli takımda Metin Toy 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Ay-yıldızlı ekip, Akdeniz Oyunları'ndaki üçüncü ve son grup maçında bugün Fransa ile karşılaşacak.
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