19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

30.06.2022 02:03
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, yarı finalde İtalyan Matteo Arnaldi-Francesco Passaro çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel, turnuvaya veda etti.

Tek kadınlarda Zeynep Sönmez, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Nuria Brancaccio ile oynadı.

Rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvadan elendi.

İlay Yörük, çeyrek final karşılaşmasında Tunuslu raket Chiraz Bechri ile eşleşti.

Rakibine 6-4, 1-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenilen İlay Yörük, organizasyona veda etti.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Zeynep Sönmez, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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