Cezayir 'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları 'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Zeynep Sönmez, Cezayir, Spor, Son Dakika

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