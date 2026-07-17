19 Kulüp Yöneticisi Yasa Dışı Bahisle Gözaltında - Son Dakika
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19 Kulüp Yöneticisi Yasa Dışı Bahisle Gözaltında

17.07.2026 11:02
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TFF'ye bağlı 19 kulüp yöneticisi, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma için 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler kapsamında, bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin "önemli bulgular" elde edildiğini belirtti.

"Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir" diye ekledi.

Gözaltına alınan isimler arasında Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Gençlerbirliği yöneticileri de var.

Kaynak: BBC

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, İstanbul, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Kulüp Yöneticisi Yasa Dışı Bahisle Gözaltında - Son Dakika

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