19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kano yarışları yapıldı - Son Dakika

Adana'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Çukurova Üniversitesi Rektörlük Kupası Durgun Su Kano Yarışları gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Sarıçam Belediyesi tarafından Seyhan Baraj Gölü'nde organize edilen organizasyonda gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler kategorilerinde 12 kulüpten 64 sporcu yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gül, törende yaptığı konuşmada, milli takım seviyesinde yarışacak sporcuların bu gibi organizasyonlardan çıkacağına inandıklarını söyledi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de kano sporu yapan gençlerle anlamlı bir günde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sarıçam Belediye Başkan Vekili Lütfi Doğan ve sporcuların aileleri katıldı.