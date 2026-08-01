19 Mayıs Stadyumu Zemini Yenileniyor

Samsun spor'un maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadyumu'nun zemini yeni sezona hazırlanıyor. Isıtma, drenaj ve rulo çimlerin ardından zemine hibrit çim uygulaması yapılıyor.

Samsunspor'un 8 sezondur maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadyumu'ndaki zemin komple yenileniyor. 45 santim derinliğinde kazılan zemin tamamen temizlenirken, yeni kanallar yapıldı. Isıtma ve drenaj sistemi değiştirilen zemine yurt dışından getirilen doğal rulo çimler serildi. Dünya kulüplerinin maçlarını oynadığı statların zeminini yapan uluslararası bir firma, son olarak doğal çimlerin arasına hibrit çim uygulaması yapmaya başladı.

"Zemin 8 yıldır kullanılıyordu ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı"

Zemin yenileme çalışmaları kapsamında bilgi veren yüklenici firmanın spor alanları proje direktörü İlker Kizir, "Samsunspor'un maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün talimatıyla 2 Haziran'dan itibaren çalışmalarımıza başladık. Zeminin 45 santim derinliğindeki tüm malzemeler yenilendi. Sulama, ısıtma ve doğal çim işlemleri bitti. Şu anda da hibrit işlemine başladık. Stat yaklaşık 4 gün sonra hazır olacak. Stadyumun zemini yaklaşık 8 yıldır kullanılıyordu ve ömrünü tamamlamıştı. Zemine ek drenajlar yapıldı. Sulama ve ısıtma sistemlerinde dünya markası ürünler kullanıldı. Rulo çimlerin serilmesi tamamlandı. Bu işlemlerin ardından da hibrit çalışmaları başladı. İnşallah sezona tam hazır bir zeminle gireceğiz. Zeminde bulunan kenarlar, oluklar, sentetikten tutun ne varsa A'dan Z'ye değişiyor" dedi.

"Zemin ilk maça yetişecek, bakım iyi olursa 8 yıl daha kullanılır"

Bu sezon 19 Mayıs'ta oynanacak ilk karşılaşma için zeminin hazırlık çalışmalarının son hızla devam ettiğinin altını çizen Kizir, "Zemin yenilendikten sonra bakımı iyi olursa bir 8 yıl daha kullanılır. Bu süre bakımla alakalı. Çim, canlı bir bitki. Bebek gibi sürekli bakım ihtiyacı duyuyor. Bundan sonraki süreç bakımla alakalı geçecek. Samsunspor burada ilk maçına 17 Ağustos'ta çıkacak. İnşallah o tarihe yetişecek. Şu anda bir aksilik görünmüyor. teknik ekipler de gerekli kontrolleri yaptı. Hibrit işlemini 4 günde bitirmiş olacağız. Ayın 17'sine de hazır bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.

Samsunspor, bu sezon sahasında ilk maçına 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Göztepe karşısında çıkacak.