19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı - Son Dakika
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19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı

19.05.2022 13:45

- 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda kadın ve erkeklerde Kenyalı sporcular birinci oldu.

- 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda kadın ve erkeklerde Kenyalı sporcular birinci oldu.

Fuar Caddesi'nde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın tabancayı ateşlemesiyle başlayan maratona yaklaşık 200 sporcu katıldı. Yaklaşık 21 kilometre koşan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Sonucunda ise erkeklerde 1: 05: 32 derecesiyle Kenyalı Meshack Kiprop Koech birinci, 1: 05: 38 derecesiyle Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci, 1: 05: 56 derecesiyle Erzurumlu Onur Aras üçüncü oldu. Kadınlarda ise 1: 20: 27 derecesiyle Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci, 1: 33: 12 derecesiyle İzmirli Rahime Tekin ikinci, 1: 40: 42 derecesiyle Samsunlu Eda Çetin üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenler tam altınla ödüllendirildi. Ayrıca birinci gelen sporcular 10 bin, ikinciler 9 bin, üçüncüler 8 bin TL ödüle hak kazandı.

Ödülleri Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı sporculara takdim etti.

19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı
19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı
19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı
19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı
19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı
19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 Mayıs Yarı Maratonu'nda Kenya rüzgarı - Son Dakika


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