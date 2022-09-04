19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika
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19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

04.09.2022 14:16
19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası

19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde başladı.

19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve İspanya Modern Pentatlon Federasyonunun birlikte düzenlediği, 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek organizasyonda, 17 yaş altı kategorisinde 4, 19 yaş altı kategorisinde ise 5 milli sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada sporcular, 17 yaş altı kategorisinde yüzme, koşu ve atış, 19 yaş altı kategorisinde ise yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarında yarışacak.

İtalya'da milli formayı 19 yaş altı kadınlarda Belemir Almira Dede, Ebrar Çalışkan 19 yaş altı erkeklerde Furkan Murat, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı, 17 yaş altı kadınlarda Eda Özrodop, Zeynep Yazgı Ekici, 17 yaş altı erkeklerde Ahmet Ege Önder ve Erkan Altunay giyecek.

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Kaynak: AA

İspanya, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 ve 17 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası - Son Dakika

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