Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ile Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan , kadınlarda ise Ecem Aksoy-Doğa Öcal ile Su Şimdim-Ceylin Sayar ikililerinden oluşan Plaj Voleybolu Milli Takımları temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir 'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyona, kadın ve erkeklerde 43 ülkeden takımlar katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası yarın İzmir'de başlayacak - Son Dakika

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