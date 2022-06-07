19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu 1. Lig'e yükselme maçları Hatay'da yapılacak

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Sutopu 1. Lig'e yükselme karşılaşmaları Hatay'da yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde 8-10 Haziran'da gerçekleştirilecek organizasyonda 6 takım mücadele edecek.

Tek grup halinde 6 takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar 1. Lig'e çıkacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başantrenörü Mustafa Savaş, AA muhabirine, organizasyona iyi hazırlandıklarını söyledi.

Müsabakaların Hatay'da yapılmasının önemli olduğunu aktaran Savaş, "Türkiye şampiyonu olarak 1. Lig'e çıkmayı çok istiyoruz. Turnuvanın ilimizde yapılması sporcularımızı ayrıca motive etti. Halkımızın destekleriyle karşılaşmalardan galip ayrılarak adımızı üst lige yazdırmak istiyoruz." dedi.

1. Lig'e yükselme maçlarına, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adalar Su Sporları Kulübü (ASSK), Palacı, Kayseri Elitseva, Adana Büyükşehir Belediye ve Şehitkamil Belediye takımları katılacak.