19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya'yı 1-0 Mağlup Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı İskoçya\'yı 1-0 Mağlup Etti

Türkiye'nin 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası'nda İskoçya'yı 1-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin golünü Halil Özdemir 77. dakikada attı. Turnuvanın diğer maçlarında Yunanistan, Letonya'yı 3-0 mağlup ederken, Suudi Arabistan da Hırvatistan'ı 2-1 yendi. Turnuvanın son maçları ise 16 Şubat Cuma günü oynanacak.

13.02.2024 23:47
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da katıldığı Uluslararası Dostluk Turnuvası ikinci maçında İskoçya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Umag şehrinde oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 77. dakikada Halil Özdemir kaydetti.

Turnuvanın diğer maçlarında Yunanistan, Letonya'yı 3-0 yenerken, Suudi Arabistan da Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

Turnuvada son maçlar 16 Şubat Cuma günü oynanacak.

Kaynak: AA

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