19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Moldova'da şampiyon oldu - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Moldova'da şampiyon oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Moldova\'da şampiyon oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Milli takım, turnuvayı 3 galibiyetle tamamlayarak zirveye yerleşti ve 10 gol atıp 1 gol yedi.

10.06.2024 21:07
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dinamo Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, uluslararası turnuvayı aldığı 3 galibiyet ile zirvede tamamladı. Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takım, temmuz ayındaki UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Moldova'da şampiyon oldu - Son Dakika

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