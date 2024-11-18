19 Yaş Altı Milliler İsviçre'ye Yenildi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Milliler İsviçre'ye Yenildi

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.

18.11.2024 18:46
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19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre'ye 3-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Sabri Sarıoğlu'nun yaptığı milliler, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapattı.

İsviçre'nin gollerini 16. dakikada Leon Grando, 62. dakikada Marouane Calame ve 82. dakikada Dorian Derbaci attı.

Millilerin tek sayısını 90. dakikada Hüseyin Ertürk penaltıdan kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Milliler İsviçre'ye Yenildi - Son Dakika

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