19 Yaş Altı Milliler Slovakya'yı Yendi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cosenza şehrindeki Comunale San Vito Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, 39. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmazken ay-yıldızlı takım, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.
Türkiye; İtalya, Macaristan ve Slovakya'nın yer aldığı grubu lider tamamlaması durumunda 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Galler'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
