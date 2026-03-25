19 Yaş Altı Milliler Slovakya'yı Yendi
19 Yaş Altı Milliler Slovakya'yı Yendi

25.03.2026 20:18
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cosenza şehrindeki Comunale San Vito Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, 39. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmazken ay-yıldızlı takım, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Türkiye; İtalya, Macaristan ve Slovakya'nın yer aldığı grubu lider tamamlaması durumunda 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Galler'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Uşakspor’dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım Uşakspor'dan Balıkesirspor maçı öncesi olay yaratacak paylaşım
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına yanıt İstanbul Valiliği'nden Resul Emrah Şahan'ın iddialarına yanıt
İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti İran Atom Enerjisi Kurumu: Buşehr Nükleer Santrali sahasına füze isabet etti
Bursa’da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
