1905 GSYİAD'tan şampiyonluk kutlaması - Son Dakika
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Spor

1905 GSYİAD'tan şampiyonluk kutlaması

1905 GSYİAD 24. şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi.

31.05.2024 21:52
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1905 GSYİAD 24. şampiyonluk kutlaması, Galatasaray Adası'nda düzenlendi.

1905 GSYİAD'ın şampiyonluk kutlamasına Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim ve 1905 GSYİAD üyeleri katıldı. Kutlamada açılış konuşmasını 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kemal Sarıöz gerçekleştirdi. Sarıöz, "Değerli başkanımızın göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği birlik ve beraberlik mesajı camiamızın başarısı ve yeni hedeflere ulaşması için çok mühimdir. 1905 GSYİAD olarak üstlendiğimiz proje kapsamında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak olan iki adet çim saha projemizi en hızlı şekilde bitirmeye gayret ediyoruz, ilerleyen haftalarda çim serilecek ve temmuz ayında sahalar hazır olacak" dedi.

Hakan Sarıöz'den teşekkür

Hakan Sarıöz, "24. şampiyonluk kutlamamıza katılım gösteren Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Dursun Özbek, İkinci Başkanımız Metin Öztürk, 2018-2024 Yılları arasında 1905 GSYİAD Başkanlığını yapmış değerli abim İbrahim Hatipoğlu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, şampiyon hocamız Okan Buruk, Galatasaray'ın ve Türk Futbolu'nun yaşayan en büyük efsanesi Fatih Terim ve tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz.

24. şampiyonluğumuz tüm camiamıza hayırlı olsun" diyerek konuşmalarını noktaladı.

"Bu sevgi iklimini koruyalım"

Hakan Sarıöz'ün ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD için şu ifadeleri kullandı:

"GSYİAD, Galatasaray için önemli bir kurum. Ne zaman bir desteğe ihtiyacımız olsa her zaman hazırlar. Bütün üyelerine buradan çok teşekkür ediyorum. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak, Galatasaraylılar'dan sadece bir şey istiyorum; barışa, sevgiye ve artık dargınlıkların son bulmasına ihtiyacımız var. 2022'de seçildiğimizin ilk günü bunu söyledim, neticesini gördük. Sportif başarı ve mali yapının düzelmesi için attığımız adımlar herkesi kıskandıran bir hal aldı. Her şeyin Galatasaray için daha iyi olması adına arkadaşlarımla çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki bu sevgi iklimini koruyalım."

Dursun Özbek ve Hakan Sarıöz'ün konuşmalarının ardından 1905 GSYİAD eski başkanı İbrahim Hatipoğlu'na 1905 GSYİAD'a emekleri için teşekkür plaketi takdim edildi.

"UEFA'yı da Şampiyonlar Ligi Kupası yapalım ve dünyanın en güzel adasında o kupayı kutlayalım"

İbrahim Hatipoğlu, Dursun Özbek ve Hakan Sarıöz'e teşekkürlerini ilettikten sonra camiaya şu mesajları verdi:

"Galatasaray birlikte olduğu zaman yenemeyeceği hiçbir güç yok. Avrupa'nın en büyüklerini dize getirdik, 96-2000 arasında 4 yıl üst üste şampiyon olduk ve kimsenin o zaman hayal dahi edemediği UEFA Kupası'nı kazandık. Burada hocamız İmparator Fatih Terim'in büyük katkısı var şimdi bayrak Okan Buruk hocamızda. 2 yılını tamamladık, 4'ü 5 yapalım UEFA'yı da Şampiyonlar Ligi Kupası yapalım ve dünyanın en güzel adasında o kupayı kutlayalım" diye konuştu.

Kutlamaya katılım sağlayan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Galatasaray HDİ Sigorta Voleybol Takımı Koçu Umut Çakır, Galatasaray Spor Kulübü sporcularının yanı sıra eğlencenin mimarları DJ Suat Ateşdağlı ve şarkıcı Alya'da gece boyu performans gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1905 GSYİAD'tan şampiyonluk kutlaması - Son Dakika

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