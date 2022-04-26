1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar 13 Mayıs'a kadar sürecek - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar, 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 21-22 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonda yerli ve yabancı seçkin triatletlerin yarışacağı belirtildi.

İki kıtayı birleştiren dünyadaki nadir uluslararası triatlon buluşmalarından biri olacak yarış için sporcuların, 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar katılım başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.