1922 Konyaspor, Fatsa Belediyespor maçı sonrası ligde kalmayı kutladı

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, evinde golsüz beraberlik ile tamamlanan Fatsa Belediyespor maçı sonrasında ligde kalmayı oyun havası eşliğinde kutladı.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden 1922 Konyaspor, TFF 3. Lig 3. Grup 29. haftasında sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuç ile 1922 Konyaspor, son hafta oynayacakları Bornova 1877 maçını beklemeden küme düşmemeyi garantiledi. Fatsa Belediyespor maçı sonrasında futbolcular, teknik ekip, 1922 Konyaspor yönetimi ve taraftarlar ligde kalmayı oyun havası eşliğinde oynayarak kutladı.
1922 Konyaspor, bu sezon oynadığı 27 lig maçında 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 28 puan ile 11. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 24 kez havalandıran 1922 Konyaspor, kalesinde 28 gol gördü. Yeşil-beyazlı ekip, haftaya ise deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak. - KONYA
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, 23 Nisan'da düzenlenecek gösteri öncesinde Antalya semalarında 30 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar uçuşu kentin farklı bölgelerinde heyecanla izlerken bazıları da telefonlarıyla kaydetti. Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan'da Konyaaltı Sahili'nde saat 16.00'da izlenebilecek.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Elazığspor, evinde konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Enver'in kendi kalesine attığı gol ve Çağrı Yağız'ın attığı golle Elazığspor öne geçti. Berkay'ın golüyle Sapanca Gençlikspor farkı bire indirse de maçın sonucunu değiştiremedi. Elazığspor, bu galibiyetle üst üste 3. maçını kazanmış oldu.
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