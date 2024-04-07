1922 Konyaspor, Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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1922 Konyaspor, Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti

1922 Konyaspor, Osmaniyespor\'u 3-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında 1922 Konyaspor, sahasında Osmaniyespor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Ali Ablak Osmaniyespor adına gol atan isim olurken, Yaşar Kavas ve Oğuzhan Uzun ise 1922 Konyaspor'un gollerini kaydetti.

07.04.2024 17:53  Güncelleme: 17:55
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TFF 3. Lig 3. Grup 27. haftasında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Batuhan Bayar, Berk Tezcan, Mert Öztürk

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, İsmail Bozkurt, Hüseyin Tüfekci, Yaşar Kavas, Mert Korkmaz (Mücahit Kaya dk. 80), Muzaffer İlhan (Oğuzhan Uzun dk. 46), Hüseyin Uyanıker (Çağdaş Şendur dk. 88), Burak Özsoy, Ertuğrul Tekşen, Metehan Mollaoğlu (Hüseyin Öztürk dk. 67), Ömer Doğru (Muhammed Kaya dk. 80)

Osmaniyespor: Reşat Şen, Halil Karataş, Bilal Özer, Alper Aşkın, Dede Çelik, Mustafa Keskin, Gürcan Gözüm (Furkan Cöcü dk. 80), Ali Ablak (Celal Dede dk. 74), Yunus Alyaprak (Rıdvan Şahin dk. 85), Oğuzhan Köseoğlu (Atakan Özdemir dk. 85), Mustafa Sol

Goller: Ali Ablak (dk. 5) (Osmaniyespor), Yaşar Kavas (dk. 49), Oğuzhan Uzun (dk. 71) (dk. 86) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Köseoğlu, Ali Ablak, Dede Çelik (Osmaniyespor), Mert Korkmaz (1922 Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1922 Konyaspor, Osmaniyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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