1966 Dünya Kupası: İngiltere'nin Tartışmalı Şampiyonluğu

31.05.2026 11:39
İngiltere, 1966 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

1966 Dünya Kupası, "futbolun beşiği" adlandırılan İngiltere'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Adaylık sürecinde Batı Almanya ve İspanya'yı geride bırakan İngiltere, sekizinci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

İngiltere 1966'ya 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 4, Asya ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İngiltere'de mücadele etti.

Avrupa'dan Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, SSCB, İspanya ve İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay, Asya'dan Kuzey Kore ve Kuzey Amerika'dan Meksika, 1966'daki organizasyonda yer aldı.

İngiltere'nin tartışmalı şampiyonluğu

İngiltere'de ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nda seyircisi önünde zafere ulaşan ev sahibi takımın şampiyonluğu, finalde Geoff Hurst'ün attığı gol nedeniyle uzun süre tartışıldı.

Londra'da 30 Temmuz 1966'da yaklaşık 97 bin seyirci önünde oynanan finalde İngiltere, uzatmada Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştı.

Batı Almanya 12. dakikada Helmut Haller'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 18. dakikada Hurst ile skora denge getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Ev sahibi ülke, 78. dakikada Martin Peters ile öne geçse de normal süre, 89. dakikada Wolfgang Weber'in golüyle 2-2 sonuçlandı. İngiltere, Hurst ile 101. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalarken topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 120. dakikada tekrar sahneye çıkan Hurst, maçın skorunu belirledi ve İngiltere, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Hurst, attığı 3 golle final maçında "hat-trick" yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

Carbajal tarihe geçti

Meksika'nın efsane kalecilerinden Antonio Carbajal, 5 kez Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele eden ilk oyuncu oldu.

Carbajal, 1950, 1954, 1958 ve 1962'den sonra İngiltere 1966'da da takımının kalesini koruyarak Dünya Kupası tarihine geçti. Meksikalı kaleci, 37 yaşındayken takımının formasını Uruguay ile grupta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada son kez giydi.

Gol kralı Eusebio

İngiltere'deki turnuvanın gol kralı, Portekiz'den Eusebio oldu.

Rakip fileleri 9 kez havalandıran Eusebio'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada Batı Almanya'dan Helmut Haller 6 golle ikinci, SSCB'den Valeriy Porkuyan, İngiltere'den Geoff Hurst, Macaristan'dan Ferenc Bene ve Almanya'dan Franz Beckenbauer, dörder golle üçüncü sırayı aldı.

32 maçta 89 gol atıldı

İngiltere 1966'da yapılan 32 maçta 89 gol atıldı.

Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 17 golle Portekiz ve 15 golle Batı Almanya oldu.

Kaynak: AA

