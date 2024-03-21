1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 23. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Pazar günü saat 15.00'de İzmir temsilcisi Bayındırspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İstasyon Sentetik Sahası'nda günü çift idman ile geçen kırmızı şimşekler, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.
Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligde 20 puanla 13. sırada bulunurken, ev sahibi ekip ise, 21 puanla 12. sırada yer alıyor. - BİLECİK
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Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.
23 Elazığ Futbol Kulübü, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şeremet'in kulübe verdiği hizmetler için teşekkür eden 23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili Fransız basınına konuştu. Djiku, maçta yaşananları anlatırken, taraftarların futbolun sadece bir spor olduğunu kavraması gerektiğini vurguladı.
A Milli Futbol Takımı, 26 Mart 2024 Salı günü deplasmanda Avusturya ile oynayacağı özel maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale üstlenecek.
Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de, Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye Milan'ın talip olduğu iddia edildi. Milan, Icardi'nin diğer oyunculara göre daha uygun maliyetli olmasını avantaj olarak değerlendiriyor.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 18'inci, Kadınlar Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor ile Kelkit Hürriyetspor arasında oynanacak maça deplasman takım taraftarları alınmayacak. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla, maça Gümüşhane ekibinin taraftarları giriş yapamayacak.
Altay'ın bu sezon en skorer oyuncusu olan 42 yaşındaki forvet oyuncusu Murat Uluç, sadece 402 dakika sahada kalmış olmasına rağmen tüm kulvarlarda 4 gol kaydetmeyi başardı. Altay ise mali ve sportif açıdan zor günler geçiriyor ve ligde son sırada yer alıyor.
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