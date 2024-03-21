1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.

21.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 23. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Pazar günü saat 15.00'de İzmir temsilcisi Bayındırspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İstasyon Sentetik Sahası'nda günü çift idman ile geçen kırmızı şimşekler, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligde 20 puanla 13. sırada bulunurken, ev sahibi ekip ise, 21 puanla 12. sırada yer alıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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