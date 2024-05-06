1969 Bilecik Spor Kulübü İyi Oynadığı Maçta 1 Puan Aldı

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1969 Bilecik Spor Kulübü iyi oynadığı maçta hanesine 1 puan yazdırdı.

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarı orta sahada karşılıklı ikili mücadeleler ile devam ederken, ataklar sonuçsuz kaldı. İlk yarı 0-0'lık skorla sona ererken, ikinci yarı 1969 Bilecik Spor Kulübü adata tek kale futbol oynadı. Bir topu direkten, bir de Eray Akdemir'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonu değerlendiremeyince maç 0-0'lık skorla sona erdi.

Bu beraberlik sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 27'ye çıkarırken, Tavşanlı Tepecikspor ise 45 puana yükseldi. Ligin son haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü İzmirspor deplasmanına gidecek. - BİLECİK