 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya temsilcisi Tepecikspor'u yenerek 3 puan aldıktan sonra zorlu İzmirspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. İzmirspor maçında mutlak 3 puan hedefleyen kırmızı şimşekler, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Taraftar grubu Belekoma Tayfa da maça davet ederek takımı desteklemeye çağırdı.

1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
05.01.2024 - 11:11,
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, zorlu İzmirspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, takımda morallerin yerinde olduğu görüldü.

Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kütahya temsilcisi Tepecikspor'u 2-1 yenerek, adeta altın değerinde 3 puan alan 1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu İzmirspor maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. İstasyon Sentetik Sahası'ndan çift kale maçlar maçın hazırlıklarını tamamlayan 1969 Bilecik Spor Kulübünün yarında da ter idmanı yapması bekleniyor. 7 Ocak pazar günü İstasyon Sentetik Sahası'nda saat 14.00'da 9 haftadır yenilmeyen İzmirspor ile karışılacak olan kırmızı şimşekler morallerin yerinde olduğu görüldü. Mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan kırmızı şimşekler rakibini yenerek, düşme hattında rahat bir nefes almak istiyor.

Takımın taraftar grubu Belekoma Tayfa zorlu maç öncesi tüm sporseverleri maça davet ederek, ilk yarının son maçında tribünlerde takımı desteğe çağırdılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İzmirspor, Kütahya, Bilecik, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:40:35. #1.13#
SON DAKİKA: 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmirspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement