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1969 Bilecik Spor Kulübü, Tire maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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1969 Bilecik Spor Kulübü, Tire maçı için hazırlıklarını tamamladı

1969 Bilecik Spor Kulübü, Tire maçı için hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tire maçının hazırlıklarını tamamladı. Pazar günü oynanacak olan müsabakada takım, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Taraftarlar da maça davet edildi.

02.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Tire maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16'ıncı hafta müsabakasında pazar günü saat 14.00'da İstasyon Sentetik Sahası'ndan lig ikinci İzmir temsilcisi Tire 2021'i konuk edecek 1969 Bilecik Spor Kulübü günü tek idmanla geçerek, maç saatini beklemeye başladı. Ligin ikinci yarının ilk haftası BAY geçen kırmızı şimşekler devre arasında 12 futbolcu ile yollar ayrıldı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla devre arasını iyi geçiren 1969 Bilecik Spor Kulübü pazar günü düşme hattında rahat bir nefes almak istiyor.

Belekoma Tayfa'dan çağrı

1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa Taraftar Grubu Sorumlusu Mert Pekcan, pazar günü oynanacak bu önemli müsabaka öncesi tüm sporseverleri maça davet ederken, "Lig ikincisi ile oynayacağımız bu önemli müsabakada bizler tribünde yerimizi alarak takımımıza 90 dakika yalnız bırakmayacağız. Bizim için önemli olan bu maça tüm sporseverleri davet ediyoruz. Tribünde yerimizi alalım takımımıza sahip çıkalım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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