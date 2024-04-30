1969 Bilecikspor Manisa deplasmanında mağlup oldu

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecikspor Kulübü, Manisa deplasmanında 3 farklı yenilerek, gözünü Play-Out'a çevirdi.

BAL 4. Grup'un 26. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü Manisa deplasmanında Yunus Emre Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Muradiye Spor Kompleksinde oynan maçı 20'inci dakikasında Yunus Emre Belediyespor atağında Mustafa Şeker takımını 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın 47'inci dakikasında gelişen bir Yunus Emre Belediyespor atağında Mustafa Şeker kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti. Bu golden 3 dakika sonra Latif Aklan, Yunus Emre Belediyespor'un üçüncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Ligden düşmemesi garanti olan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde 26 puanda kaldı. Ligin bitimine 2 hafta kala 1969 Bilecik Spor Kulübü 5 Mayıs günü Tavşanlı Tepecikspor'u evinde konuk edecek.

Öte yandan Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu ile Play-Out'a maçına çıkacak kırmızı şimşekler ligi bırakarak, bu maçı düşünmeye başladığı görüldü. - BİLECİK