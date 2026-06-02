1978 Dünya Kupası'nda Tartışmalı Anlar

02.06.2026 11:13
Arjantin'in askeri rejim altında ev sahipliği yaptığı 1978 Dünya Kupası, birçok protesto ve tartışmaya yol açtı.

FIFA, 1978 Dünya Kupası'nın ev sahipliğini sürpriz bir kararla askeri rejimin başta olduğu Arjantin'e verirken birçok ülke bu durumu protesto etti.

Yapılan tüm eleştirilere rağmen kupa, Arjantin'de düzenlendi. İktidarda olan cuntanın faaliyetleri ve propagandası, turnuvaya damga vurdu. Hollandalı Johan Cruyff ve Alman Paul Breitner, Arjantin'deki askeri yönetimi protesto ederek kupaya katılmadı.

Arjantin, evinde düzenlenen Dünya Kupası'nda tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Arjantin'deki Dünya Kupası'na Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 3, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika'dan birer ülke katıldı.

Tunus, İran, Avusturya, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, İskoçya, İspanya, İsviçre, Meksika, Arjantin, Brezilya ve Peru, 1978 Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkeler oldu.

Kupanın final grubunda oynanan Arjantin-Peru karşılaşmasının sonucu, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Arjantin, Brezilya, Polonya ve Peru'nun yer aldığı final grubu, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Brezilya ile Arjantin, son maçlara aynı puanla girdi. Brezilya, Polonya'yı 3-1 yenip averajını +5'e çıkardı. Brezilya maçının skorunu öğrendikten sonra Peru karşısına çıkan Arjantin, en az 4 fark yapması gereken maçı 6-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Peru kalecisinin Arjantin asıllı olduğu söylentileri kupaya gölge düşürdü. Brezilya, gruptan ikinci sırada çıkıp üçüncülük maçı oynamaya hak kazandı.

Ev sahibi Arjantin, kupanın finalinde turnuvanın favorilerinden Hollanda ile eşleşti.

Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda 71 bin 483 seyirci önünde oynanan finalin 90 dakikası, 38. dakikada Mario Kempes'in, 81. dakikada da Dick Nanninga'nın attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Arjantin, uzatmalarda Kempes ve Daniel Bertoni ile 2 gol buldu. Sahadan 3-1 galip ayrılan "Tangocular", Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Kupanın üçüncülük maçında ise Brezilya, İtalya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Arjantinli Kempes, ülkesinde düzenlenen kupada 6 golle gol kralı oldu.

Perulu Teofilo Cubillas ve Hollandalı Rob Rensenbrink, 5'er golle ikinci sırayı paylaştı.

Arjantin'de 2. grupta mücadele eden Tunus, Meksika'yı 3-1 yenerek Dünya Kupası'nda Afrika adına galibiyet alan ilk milli takım oldu.

Arturo Vazquez Ayala'nın 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Tunus, 55. dakikada Ali Kaabi, 79. dakikada Nejib Ghommidh ve 87. dakikada Mokhtar Douieb'in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Afrika temsilcisi, grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle üçüncü sırada tamamladı ve elendi.

Brezilya ile İsveç arasında oynanan ilk tur grup maçında Galli hakem Clive Thomas'ın son dakikada verdiği karar, tartışmalara yol açtı.

Maç 1-1 berabere devam ederken son dakikada Brezilya korner atışı kazandı. Kornerden gelen topu Zico, kafayla ağlara gönderirken hakem Thomas, top havadayken maçın bitiş düdüğünü çaldığını belirterek golü iptal etti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

1978 Dünya Kupası'nda oynanan 38 maçta 102 gol atıldı.

Maç başına 2,68 gol ortalaması yakalanan turnuvada Arjantin ve Hollanda, 15'er golle en skorer takımlar oldu.

Kaynak: AA

