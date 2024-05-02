TFF 3. Lig Play-off 1. Tur mücadelesinde 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'u 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Seyfettin Ünal, Samet Özkul
1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel, Mahsun Çapkan (Canberk Dilaver dk. 87), İlker Avşar (Ozan Papaker dk. 71), Ahmet Abdullah Çakmak (Mehmet Aslanboğa dk. 87), Furkan Gedik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 71), Osman Kocaağa (Taha Tunç dk. 45+1), İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım
Bursa Yıldırımspor: Mertcan Babat, Y. Çakır, Çağlar Özel (Furkan Özdemir dk. 75), Doğanay Kılıç, Gökhan Erdöl, Erdal Kaya (Hakan Demirci dk. 46), M. Bağlı, Rüştü Hanlı, Emirhan Kayalar, M. Çat (Burak Osman Gençal dk. 55), U. Burak Kunduzcu (Mehmet Can Güngör dk. 84)
Goller: Furkan Gedik (dk. 20), Ozan Papaker (dk. 80), Mahsun Çapkan (dk. 84), Mervan Yusuf Yiğit (dk. 89) (1984 Muşspor)
Sarı Kartlar: İlker Günay (1984 Muşspor), Erdal Kaya, Mehmet Bağlı (Bursa Yıldırımspor) - MUŞ
Son Dakika › Spor › 1984 Muşspor, Bursa Yıldırımspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı - Son Dakika
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