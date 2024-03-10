1984 Muşspor Nevşehir Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftada 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Hasan Avcı, Tolga Okumuş, Ertaç Kuşku
1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Bertuğ Başdemir dk. 69), İlker Avşar, Ahmet Abdullah Çakmak (Ozan Papaker dk. 69), Mervan Yusuf Yiğit, Sıddık Çelik (Kadir Yazıcı dk. 80), Furkan Gedik, Canberk Dilaver, İlker Günay, Yusuf Yıldırım
Nevşehir Belediyespor: Aras Aydın, Umut Sözen (Caner Cengiz dk. 46), Alpay Cin (Berkay Göçmen dk. 46), Bahadır Yağız (Yusuf Göktaş dk. 84), Ahmet Özer, Samet Aydın, Mustafa Gürbüz, İbrahim Topaloğlu (Tuğcan Alp Öztürk dk. 65), E. Alkan, Ö. Deryol (Metin Polat dk. 77), O. Güraltunkeser - MUŞ
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti taraftarın desteğiyle elde ettiklerini söyledi.
Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, 23. haftanın puan durumu açıklandı. 24. hafta maçları ise 17 Mart Pazar günü oynanacak.
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, ligin bitimine kadar mücadele edeceklerini ve Süper Lig'de kalabilecek bir takım olduklarını söyledi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda eğitim alan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarısını kutladı. Asya, sporcuya tavsiyelerde bulunarak başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.
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