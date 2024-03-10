1984 Muşspor Nevşehir Belediyespor ile berabere kaldı - Son Dakika
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1984 Muşspor Nevşehir Belediyespor ile berabere kaldı

1984 Muşspor Nevşehir Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftada 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmadı.

10.03.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
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TFF 3. Lig 4. Grup 23. haftada 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Hasan Avcı, Tolga Okumuş, Ertaç Kuşku

1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel (Bertuğ Başdemir dk. 69), İlker Avşar, Ahmet Abdullah Çakmak (Ozan Papaker dk. 69), Mervan Yusuf Yiğit, Sıddık Çelik (Kadir Yazıcı dk. 80), Furkan Gedik, Canberk Dilaver, İlker Günay, Yusuf Yıldırım

Nevşehir Belediyespor: Aras Aydın, Umut Sözen (Caner Cengiz dk. 46), Alpay Cin (Berkay Göçmen dk. 46), Bahadır Yağız (Yusuf Göktaş dk. 84), Ahmet Özer, Samet Aydın, Mustafa Gürbüz, İbrahim Topaloğlu (Tuğcan Alp Öztürk dk. 65), E. Alkan, Ö. Deryol (Metin Polat dk. 77), O. Güraltunkeser - MUŞ

Kaynak: İHA

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