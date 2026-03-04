2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

İspanya 4. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada Utebo FC'nin yaptığı sıra dışı hamle futbol gündemine damga vurdu. 2-0 geriye düşen ekip, 80. dakikada kalecisini çıkararak yerine bir orta saha oyuncusu aldı.
Maçın son bölümünde tüm riskleri alan Utebo FC teknik ekibi, skoru değiştirmek için kaleciyi oyundan alıp sahaya ekstra bir orta saha oyuncusu sürdü. Bu cesur hamle karşılaşmanın seyrini değiştirdi.
Kalecisiz oynama riskini alan Utebo FC, kısa sürede iki gol bularak skoru 2-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip böylece 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başardı.
