2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

03.07.2022 18:37

Trabzon'da "2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali" yapıldı.

Trabzon'da "2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali" yapıldı.

Arsin Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonun ilk etabı, Yanbolu Cami önünde halkın katılımıyla yapılan bisiklet yarışmasıyla başladı.

Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda ter döken çocuklar ve gençlerden oluşan 85 kişi, Yeniköy Mahallesi'ndeki bitiş parkuruna kadar pedal çevirdi.

Burada yarışmaya katılan herkesin isminin yazılı olduğu kağıtlar arasından çekiliş yapılarak 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Yarışmanın ikinci etabında ise 25 profesyonel sporcu, Ataköy Mahallesi'nden Santa Harabeleri'ne kadar olan 25 kilometrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Furkan Uzunoğlu, yıldız erkeklerde Sadık Öztürk ve genç erkeklerde Berat Atik birinci oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinden yarışmaya katılan 21 yaşındaki Uzunoğlu, AA muhabirine, 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini, parkuru birinci olarak bitirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yarışı 1 saat 15 dakikada bitirdiğini aktaran Uzunoğlu, "Parkurun patika olması bizim için dezavantaj gibi gözükse de daha çok bu yönde antrenman yapıyoruz. Benim için rahat bir parkur oldu. Yarış anında birbirimizi zorladığımız diğer arkadaşlar olduğu için birinciliği beklemiyordum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları ve para ödülleri sunuldu.

Yomra Kaymakamı ve Arsin Kaymakam Vekili Muhammet Öztabak, yaptığı konuşmada, doğa ile iç içe düzenlenen organizasyona katılmaktan ötürü memnun olduklarını ifade ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporu ve sporcuyu hayatımızın her alanına almak üzere bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsöy ise amaçlarının sağlıklı yaşam için sporu doğanın içerisinde yapabilmeyi teşvik etmek olduğunu söyledi.

Santa Harabeleri ve Yanbolu bölgesinin aynı zamanda turizm açısından önemli olduğuna değinen Gürsoy, "Yarışmanın bu yıl 2.'ncisini düzenliyoruz. Amacımız aynı zamanda bu vadi ve bölgede bisikleti yaygınlaştırabilmek. Geleneksel hale gelecek bu yarışlara her yıl daha fazla şeyler katarak daha profesyonel olmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Arsin-Santa Dağ Bisikleti Şampiyonası tamamlandı Arsin-Santa Dağ Bisikleti Şampiyonası tamamlandı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu tamamlandı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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