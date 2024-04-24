İki sezonluk PSG kariyerine son verip MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takımına harika bir başlangıç yaparak adından söz ettirdi. Sahadaki performansıyla dikkatleri çeken Arjantinli futbolcu, bu sefer başka bir olayla gündeme geldi.
Messi ile fotoğraf çekilmek için sahaya giren kadın bir futbolsever, amacına ulaşamadan hayatının şokunu yaşadı. Kadının Messi'ye yaklaştığını gören korumalar koşarak sahaya girdi ve kadını yaka paça dışarı çıkardı. O anlar kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Spor › 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı - Son Dakika
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