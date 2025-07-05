2 kırmızı kart, 2 VAR\'dan dönen gol ve son anlarda gelen iki gol! Kazanan PSG

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Alman devi Bayern Münih, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL YOK

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı Bayern Münih'in üstün oyunuyla devam etse de karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

PSG SON ANLARDA ARADIĞI GOLLERİ BULDU

78. dakikada Desire Doue'nin golüyle PSG 1-0 öne geçerken, 90+6. dakikada Paris Saint-Germain, Dembele'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a getirdi.

MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

PSG, 82. dakikada William Pacho ve 90+2. dakikada Lucas Hernandez kırmızı kart görmesiyle Fransız ekibi 9 kişi kaldı.

PENALTI İPTAL OLDU, PSG YARI FİNALDE

90+8. dakikada Bayern Münih penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Taylor, penaltıyı iptal etti ve mücadele Fransız ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Luis Enrique'nin öğrenceleri adını yarı finale yazdırdı. PSG, yarı finalde Real Madrid - Borussia Dortmund maçının galibiyle karşılaşacak.

MUSIALA SAKATLANDI

Maçın ilk yarısında üzücü bir sakatlık yaşandı. 45+3. dakikada ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda Jamal Musiala ve PSG kalecisi kaleci Donnaruma çarpışırken ve Musiala yerde kaldı. Ayak bileğinden ciddi sakatlık yaşayan 22 yaşındaki oyuncu için hemen sağlık ekipleri sahaya girerek müdahale etti. Sedye ile sahayı terk etmek zorunda kalan Musiala ile bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.