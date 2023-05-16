Sivas Belediyespor ile Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki skor sosyal medyada çok konuşuldu.
Menemenspor ilk 15 dakikada mücadelede 5 gol kaydetti. 25., 39. ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 8'e çıkaran Menemenspor, ilk yarıyı 8-0 önde kapattı.
Menemenspor maçı kazanması durumunda puanını 48'e yükseltecek. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekiplerinden Menemespor'un da içinde bulunduğu takımların 3 puanını silerek eksikliklerini tamamlamadıkları için ceza vermişti.
Son Dakika › Spor › 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı - Son Dakika