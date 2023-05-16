2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı - Son Dakika
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2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı

2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı

16.05.2023 16:45

TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta mücadelesinde Menemenspor, düşmesi kesinleşen Sivas Belediyespor'a ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında ev sahibi ekip 5 gol atarken, ilk yarının son düdüğü çaldığında ise fark 8'e çıkmıştı.

Sivas Belediyespor ile Menemenspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. haftasında Sivas'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısındaki skor sosyal medyada çok konuşuldu.

İLK 15 DAKİKADA 5 GOL

Menemenspor ilk 15 dakikada mücadelede 5 gol kaydetti. 25., 39. ve 44. dakikalarda bulduğu gollerle farkı 8'e çıkaran Menemenspor, ilk yarıyı 8-0 önde kapattı.

3 PUANLARI SİLİNMİŞTİ

Menemenspor maçı kazanması durumunda puanını 48'e yükseltecek. TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2. Lig ekiplerinden Menemespor'un da içinde bulunduğu takımların 3 puanını silerek eksikliklerini tamamlamadıkları için ceza vermişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2.Lig'de gol keyfi! Menemenspor maçın ilk 15 dakikasında Sivas Belediyespor filelerine 5 gol sığdırırken ilk yarıyı 8-0 ile önde kapattı - Son Dakika
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