2. Lig'de Sakaryaspor 3-1, Elazığspor 5-0 kazandı; ikisi de grup lideri oldu - Son Dakika
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2. Lig'de Sakaryaspor 3-1, Elazığspor 5-0 kazandı; ikisi de grup lideri oldu

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3. hafta sonunda Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup lideri Sakaryaspor, Beyaz Grup lideri Seza Çimento Elazığspor oldu. Sakaryaspor deplasmanda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1, Elazığspor ise Aliağa Futbol'u 5-0 yenerek 9 puana yükseldi.

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliği devraldı.

Kırmızı Grup'ta 6 puanı bulunan takımlardan averajla liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor, deplasmanda Adana 01 FK'ye 3-2 mağlup oldu. İkinci Sakaryaspor ise konuk olduğu AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup'ta haftaya altışar puanla giren takımlardan lider Aliaağa Futbol ile ikinci Seza Çimento Elazığspor karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Elazığ temsilcisi, puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi.

Gruplarda 3. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR33008359
2.ANKARA DEMİRSPOR32106337
3.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI32104227
4.52 ORDUSPOR32016336
5.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI31206515
6.12 BİNGÖLSPOR31204315
7.SERİKSPOR31204315
8.KARACABEY BELEDİYESPOR21102114
9.ADANA 01 FK311167-14
10.KÜTAHYASPOR31025413
11.KIRKLARELİSPOR21012203
12.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR302135-22
13.KCT 1461 TRABZON FK301246-21
14.SULTAN SU İNEGÖLSPOR301235-21
15.MKE ANKARAGÜCÜ301213-21
16.FETHİYESPOR301227-51
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR200215-4-2
Not: Ekinciler İskenderunspor'un 2 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR330010199
2.ÇORLU SPOR 194732107077
3.MUŞSPOR321011567
4.GÜZİDE GEBZESPOR22003036
5.ALİAĞA FUTBOL32016606
6.68 AKSARAY BELEDİYESPOR31207435
7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR31205415
8.EFOR ÇAY ERBAASPOR31118804
9.SOMASPOR31117704
10.İNEGÖL KAFKASSPOR31115504
11.MENEMEN FK310247-33
12.ANKARASPOR310225-33
13.SEBATSPOR301269-31
14.ISBAŞ ISPARTA 32200214-30
15.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ300317-60
16.GMG KASTAMONUSPOR310218-70
17.HATAYSPOR301203-3-5
18.ADANA DEMİRSPOR311134-1-44
Not: GMG Kastamonuspor'un 3, Hatayspor'un 6, Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
KahramanmaraşSakaryasporElazığsporFutbolSporSon Dakika

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