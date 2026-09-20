2. Lig'de Sakaryaspor 3-1, Elazığspor 5-0 kazandı; ikisi de grup lideri oldu

Nesine 2. Lig'de tamamlanan 3. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, Beyaz Grup'ta ise Seza Çimento Elazığspor liderliği devraldı.

Kırmızı Grup'ta 6 puanı bulunan takımlardan averajla liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor, deplasmanda Adana 01 FK'ye 3-2 mağlup oldu. İkinci Sakaryaspor ise konuk olduğu AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup'ta haftaya altışar puanla giren takımlardan lider Aliaağa Futbol ile ikinci Seza Çimento Elazığspor karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan Elazığ temsilcisi, puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi.

Gruplarda 3. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Kırmızı Grup