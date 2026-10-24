2. Lig Kırmızı Grup'ta Karacabey Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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2. Lig Kırmızı Grup'ta Karacabey Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 yendi

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2. Lig Kırmızı Grup\'ta Karacabey Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor\'u 3-1 yendi
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2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup etti. Karacabey'in gollerini Baran Engül, Berke Özgün ve Furkan Kütük atarken, konuk ekibin tek golü Görkem Bitin'den geldi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Abdurrahman Atabay, Mustafa Pelit

KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun- Oğuz Çolak, Doğanay Kılıç (Dk. 16 Furkan Kütük), Baran Engül (Dk. 66 Tayyip Mevlüt Kaya), Kerem Kaya, Arda Yumurtacı, Bora Yılmaz (Dk. 66 Ahmet Öztürk), İbrahim Has, Berke Özgün, Reşo Akın (Dk. 73 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk.73 Abdul Kadir Dursun)

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR: Yavuz Aygün - Emir Kayacık, Alpay Çelebi (Dk. 64 Bünyamin Yürür), Taner Gümüş (Dk. 64 Mert Miraç Altınbaş), Görkem Bitin (Dk. 64 Ömer Kuşan), Yusuf İnci (Dk. 70 Berkan Fırat), Yasin Abdioğlu, Sefa Narin (Dk. 22 Ramazan Kaplan), Muhammet İmre, Talha Yünkuş, Enes Yılmaz

GOLLER: Dk. 28 Baran Engül, Dk. 52 Berke Özgün, Dk.62 Furkan Kütük (Karacabey Belediyespor) – Dk.45+3 Görkem Bitin (Kahramanmaraş İstiklalspor)

SARI KARTLAR: Baran Engül, Kerem Kaya, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Karacabey Belediyespor) - Enes Yılmaz, Emir Kayacık (Kahramanmaraş İstiklalspor)

2'nci Lig Kırmızı Grup 8'inci hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşKaracabeySporSon Dakika

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SON DAKİKA: 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karacabey Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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