TFF 1. Lig'de Süper Lig adına play-off heyecanı sürerken, gelecek sezonla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı olan Hakan Bolat, çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek sezon 1. Lig'de VAR sisteminin kaldırılacağını dile getirdi. Ajansspor'a konuşan Hakan Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' sözlerini sarf etti.
VAR sistemi 2018 yılında Süper Lig'de kullanılmaya başlanırken, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Trendyol 1. Lig'de VAR'ın kalkıp kalkmayacağına dair kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak - Son Dakika
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