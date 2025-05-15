Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak - Son Dakika
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Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı Hakan Bolat, gelecek sezonla ilgili flaş bir açıklama yaptı. 1. Lig'de gelecek sezon VAR sisteminin kalkabileceğini dile getiren Bolat, ''1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' ifadelerini kullandı.

15.05.2025 22:32
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TFF 1. Lig'de Süper Lig adına play-off heyecanı sürerken, gelecek sezonla ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

'VAR SİSTEMİ KALKACAK'

2. Lig Kulüpler Birliği ve İskenderunspor Başkanı olan Hakan Bolat, çarpıcı açıklamalarda bulunarak gelecek sezon 1. Lig'de VAR sisteminin kaldırılacağını dile getirdi. Ajansspor'a konuşan Hakan Bolat, "1. Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren büyük ihtimalle VAR kalkacak. Sebebi de VAR'ın yüksek maliyeti.'' sözlerini sarf etti.

2. Lig Kulüpler Birliği Başkanı'ndan VAR Açıklaması: Büyük İhtimalle Kalkacak

2022-2023 SEZONUNDAN BERİ KULLANILIYOR

VAR sistemi 2018 yılında Süper Lig'de kullanılmaya başlanırken, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanmıştı. Trendyol 1. Lig'de VAR'ın kalkıp kalkmayacağına dair kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Var Odası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    evet kalksın ve yok gelsin onun maliyeti az olur 8 0 Yanıtla
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