Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin takımında fazla şansı bulamadığı için Milan'a kiralık olarak gönderilecek. Arda'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.

04.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:33
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İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

MILAN'A İMZA ATACAK

Marca'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımında fazla şansı bulamayan ve performansını tam gösteremeyen yıldız futbolcu, Milan'a kiralık olarak gönderilecek. Arda, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA YAKIN

Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.

Arda Güler, Real Madrid\'den Milan\'a transfer oluyor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Real Madrid, Arda Güler, Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor - Son Dakika

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