Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda madalyalar kazandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşında madalyalar Ukrayna ve Çinli sporcuların oldu.
Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlar, erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 kilometre mesafeli parkurda yapıldı.
Kadınlarda 8 sporcu yarıştı, Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko 30.22.4'lük derecesiyle altın, Çinli Weiqin Zhang 32.57.5'le gümüş ve aynı ülkeden Xiangxiang Mao ise 34.19.9'luk deresiyle bronz madalya aldı.
Erkeklerde 14 sporcunun katıldığı yarışlarda ise madalyaların hepsi Ukraynalı sporcuların oldu.
Yarışların 15 kilometrelik mesafesinde Dmytro Mazhaiev 41.21.0'lık derecesiyle altın, Ruslan Denysenko 43.42.1'le gümüş, Volodymyr Pyshniak ise 45.07.6'yla bronz madalya kazandı.
Öte yandan aynı kayak merkezinde bugün yapılması planlanan alp disiplini yarışları yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle teknik delege tarafından ertelendi. Yarışların yeni programı bu akşam yapılacak toplantıda belli olacak.
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