Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda madalyalar kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda madalyalar kazandı

Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları\'nda madalyalar kazandı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda kros kayak branşında Ukrayna ve Çinli sporcular altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandı. Kadınlarda Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko altın, Çinli Weiqin Zhang gümüş ve Xiangxiang Mao bronz madalya aldı. Erkeklerde ise Dmytro Mazhaiev altın, Ruslan Denysenko gümüş ve Volodymyr Pyshniak bronz madalya kazandı. Alp disiplini yarışları ise hava koşulları nedeniyle ertelendi.

07.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak branşında madalyalar Ukrayna ve Çinli sporcuların oldu.

Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlar, erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 kilometre mesafeli parkurda yapıldı.

Kadınlarda 8 sporcu yarıştı, Ukraynalı Yelizaveta Nopriienko 30.22.4'lük derecesiyle altın, Çinli Weiqin Zhang 32.57.5'le gümüş ve aynı ülkeden Xiangxiang Mao ise 34.19.9'luk deresiyle bronz madalya aldı.

Erkeklerde 14 sporcunun katıldığı yarışlarda ise madalyaların hepsi Ukraynalı sporcuların oldu.

Yarışların 15 kilometrelik mesafesinde Dmytro Mazhaiev 41.21.0'lık derecesiyle altın, Ruslan Denysenko 43.42.1'le gümüş, Volodymyr Pyshniak ise 45.07.6'yla bronz madalya kazandı.

Öte yandan aynı kayak merkezinde bugün yapılması planlanan alp disiplini yarışları yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle teknik delege tarafından ertelendi. Yarışların yeni programı bu akşam yapılacak toplantıda belli olacak.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Erzurum, Ukrayna, Engelliler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda madalyalar kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:55 Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti Melek Mosso konserde dans ederken kendinden geçti
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Fotoğrafları oğlu paylaştı Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Mehmet Ağar karşılamış Fotoğrafları oğlu paylaştı! Elazığ mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mehmet Ağar karşılamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 18:06:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna ve Çinli sporcular İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda madalyalar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement