20. Kaymakamlık Kupası Finalinde Güneylispor Şampiyon Oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bu yıl 20.'si düzenlenen Kaymakamlık Kupası Geleneksel Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın finali, lig maçlarını aratmadı. Tribünlerde yer bulamayan çoğunluğu kadın taraftarlardan oluşan yüzlerce kişinin karşılaşmayı sahayı yüksekten gören tepelerden izlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaymakamlık, spor müdürlüğü ve belediye işbirliğinde bu yıl 20.'si düzenlenen geleneksel futbol turnuvasına 41 mahalle katılırken, binin üzerinde sporcu turnuvada ter döktü. Turnuva finalinde Güneylispor ile Ayaşspor karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz biten mücadele sonunda penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında Ayaşspor karşısında 3-1 üstünlük sağlayan Güneylispor, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Ayaşspor ikinci, Alataspor üçüncüolurken turnuvanın en centilmen takımı ise Sorgunspor oldu.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, turnuvanın, geçen yıl turnuva esnasında hayatını kaybeden Kösereli Muhtarı Kemal Çevik'in adıyla düzenlendiğini belirtti. Turnuvaya yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da "7'den 77'ye Erdemli'nin erdemli insanları final müsabakasına ilgi gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Karşılaşmayı izleyen kadınlar ise turnuvayı her yıl takip ettiklerini, takımlarını desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi. - MERSİN